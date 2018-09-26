Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Вышинского

Андрей Доманский, адвокат задержанного украинскими правоохранителями руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, заявил, что Херсонский суд перенес рассмотрение апелляции на арест журналиста. Слова юриста передает РИА «Новости».

Украинский суд постановил перенести рассмотрение апелляции на 2 октября. Изначально планировалось, что она будет рассмотрена 26 сентября.

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«Кирилла не доставили (в суд. — «Газета.Ru»), суд отложили на 2 октября на 10.00», — сказал адвокат.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал условие посещения Вышинского российским омбудсменом.

Также ранее Херсонский суд продлил арест Вышинского. Он находится в заключении более 100 дней.