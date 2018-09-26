Следствие попросило отпустить сестер Хачатурян из СИЗО

Следствие ходатайствовало об изменении меры пресечения для сестер Марии, Кристины и Ангелины Хачатурян, которые обвиняются в убийстве отца, передает агентство «Москва».

«В Басманный суд поступили ходатайства следственных органов об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на запрет определенных действий, на срок до 28 декабря 2018 года, в отношении обвиняемых А.Хачатурян, К.Хачатурян и М.Хачатурян», — сообщила пресс-секретарь Басманного районного суда столицы Юнона Царева.

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Ранее одну из трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве собственного отца Михаила Хачатуряна, перевели в психиатрическую лечебницу при СИЗО №2 города Москвы.

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна со множеством колото-резаных ранений шеи и груди было обнаружено 27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. Трем его дочерям в возрасте 17, 18 и 19 лет было предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 2 августа их заключили под стражу до 28 сентября.