В Москве начался отопительный сезон

В Москве начали давать тепло в жилые дома и объекты социальной сферы. Об этом сообщила пресс-служба МОЭК.

Накануне в мэрии Москвы сообщили, что отопление в столице начнут включать 25 сентября.

«В первую очередь подача теплоносителя осуществляется потребителям социальной и жилищной сфер, затем — на промышленные предприятия и в офисные здания», — уточнили в МОЭК.

В компании напомнили, что дату начала отопительного сезона устанавливает правительство Москвы. Соответствующее решение принимается, если среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней сохранялась на уровне ниже 8°C.