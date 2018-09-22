Движение поездов после аварии под Иркутском восстановлено

Движение поездов на участке Восточно-Сибирской железной дороги восстановлено после того, как сутками ранее сошли более десятка вагонов поезда. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

«22 сентября 07.52 местного времени движение поездов на участке Слюдянка – Ангасолка ВСЖД полностью восстановлено», — говорится в сообщении.

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В пресс-службе ВСЖД также уточнили, что при аварии с путей сошли 13 вагонов поезда. В ликвидации последствий участвовали два восстановительных поезда.

На месте работает оперативная комиссия для расследования причин происшествия. Движения поездов вводятся в график.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел на перегоне «Слюдянка-2 — Ангасолка».