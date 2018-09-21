Десятки людей погибли при крушении парома на озере Виктория

В результате крушения парома на озере Виктория в Африке погибли по меньшей мере 44 человека. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные от местных властей.

Отмечается, что спасатели сумели спасти из воды 37 человек. При этом спасательную операцию пришлось прервать из-за плохой видимости на месте происшествия. По данным CNN, она будет возобновлена утром 21 сентября.

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Чрезвычайное происшествие произошло в территориальных водах Танзании.

Ранее сообщалось, что тонущих мигрантов в Средиземном море атаковали акулы. Отмечалось, что в результате инцидента погиб 31 человек, еще 40 пропали без вести.