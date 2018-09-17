Журнал Time продали второй раз за год

Журнал Time был продан второй раз за год, сообщает The Wall Street Journal.

Покупателем станет сооснователь и генеральный директор Salesforce Марк Бениофф и его жена Линн. Сумма сделки оценивается в $190 млн. Ожидается, что сделка будет завершена в течение 30 дней, причем уточняется, что чета Бениофф приобретает издание как частные лица.

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Восемь месяцев назад Time был куплен компанией Meredith Corp.

Ранее сообщалось, что журнал Time поместил на обложку президента США Дональда Трампа, который из последних сил удерживается на плаву в затопленном водой собственном рабочем кабинете в Белом доме.