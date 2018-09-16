Жена Ярошенко рассказала о первой за семь лет встрече с супругом в тюрьме США

Виктория Ярошенко, жена российского летчика Константина Ярошенко, рассказала о первой с 2011 года встрече с супругом, отбывающим наказание в американской тюрьме, передает RT.

По ее словам, встреча Ярошенко с супругой и дочерью была очень эмоциональной.

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«Думаю, что мы просто обнялись без слов, заплакали. Консулы тоже не держали слез», — рассказала Виктория Ярошенко.

Она выразила надежду на то, что ее мужа помилуют, депортируют на родину или обменяют на граждан США, находящихся за решеткой в России, отметив, что на «добрую волю Америки» ей при этом рассчитывать не приходится.

Также Ярошенко заявила, что, несмотря на неоднократно поданные российским омбудсменом Татьяной Москальковой прошения о помиловании, она не верит, что этот вопрос может быть решен до промежуточных выборов в Конгресс США 6 ноября.

Ранее жена российского летчика призвала лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа обсудить судьбу Ярошенко.