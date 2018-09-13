В СК опровергли слухи о вызове на допрос экс-главы МЧС Пучкова

Официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко опровергла информацию о том, что бывшего главу МЧС Владимира Пучкова вызвали в ведомство на допрос. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Петренко, данная информация не соответствует действительности.

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«…Владимир Пучков не допрашивался ни в качестве свидетеля, ни в каком-либо ином статусе», — заявила Петренко.

Ранее СМИ сообщили, что Пучкова вызвали в ведомство в качестве свидетеля. При этом в настоящее время неизвестно, к какому уголовному делу имеет отношение допрос.