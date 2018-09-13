СМИ: Пучкова вызвали в СК для допроса по уголовному делу

СК России вызвал бывшего руководителя МЧС Владимира Пучкова на допрос. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что эту информацию подтвердили сразу несколько источников, которые знакомы с ситуацией. Согласно имеющимся данным, Пучкова вызвали в ведомство в качестве свидетеля. При этом в настоящее время неизвестно, к какому уголовному делу имеет отношение допрос.

Ранее Пучков ответил на критику, которую в его адрес высказал режиссер Никита Михалков. В эфире телепередачи «Бесогон» от 20 апреля режиссер заявил о сокращении сотрудников Государственного пожарного надзора и боевых подразделений пожарной охраны по инициативе Пучкова, приобретении техники по завышенным ценам, а также искажении ведомством статистики в свою пользу.