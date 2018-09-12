Племянница рассказала, кто такие «отравители» Скрипалей на самом деле

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Виктория Скрипаль, племянница отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила, что знает, кто такие «отравители» на самом деле. Об этом она рассказала «Газете.Ru».

Британские власти неделей ранее обвинили в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии якобы агентов ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова. Они также опубликовали их фотографии.

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Позднее выяснилось, что Александр Петров — сотрудник томского фармацевтического предприятия, который заявил, что к делу Скрипалей не имеет никакого отношения.

Викторая Скрипаль рассказала, кто такие Петров и Боширов. По ее словам, это обычные люди, которые не связаны с госслужбой.

«Нормальные люди обычные, ничего особенного нет. Никак не связаны с госслужбой. Я это знаю от людей, которые занимались их поисками. Почему они еще не выступили перед прессой, не знаю. Может, решили пресс-конференцию собрать или с каким-то каналом договорились», — предположила Скрипаль.

На вопрос, проживают ли Боширов и Петров в Центральной России, она ответила утвердительно.

«Да, конечно-конечно. Я вообще предполагаю, что британцы просто выдернули рандомных (случайных. — «Газета.Ru») людей из соцсетей, склеили все, и опа — подходит. Пошли в визовую службу и нашли, кого подставить», — заключила племянница Сергея Скрипаля.

Ранее президент России Владимир Путин призвал «отравителей» выступить перед СМИ. Петров пообещал сделать это на следующей неделе.