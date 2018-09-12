Холостяков в России оказалось в два раза больше, чем незамужних женщин

В России неженатых мужчин в два раза больше, чем незамужних женщин. Об этом свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМ.

Социологи выяснили, что 50% россиян состоят в официальном браке, 10% живут вместе без штампа в паспорте и 2% встречаются более одного года, но вместе не живут. Еще 13% россиян — вдовы или вдовцы, а 10% разведены.

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Кроме того, опрос показал, что холостяков в России больше, чем незамужних женщин — 16% против 7%.

Также названы самые популярные места знакомства со второй половинкой. Так, 30% состоящих в отношениях встретили свою пару в компании друзей и знакомых, 20% — на работе, а 13% — в учебном заведении.

Знакомства в интернет предпочитает молодежь (18-24 года), в частности мужчины.

Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

В марте этого года в Госдуме отказались приравнять сожительство к браку.