Назван самый «несчастный» месяц для россиян

Больше всего россияне подвержены спаду настроения не в осенние месяцы, а в феврале. Об этом на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров, сообщает RT.

«Самый «несчастный» месяц — это февраль. Минимум солнца и максимум негативных эмоций. Обострения осенью и весной тоже бывают», — отметил он.

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Федоров добавил, что не ожидает депрессионных приступов этой осенью.

«У нас насыщенная повестка дня. Главный запрос, который есть у общества — запрос на экономический подъем. Тут не до депрессии», — заключил глава ВЦИОМ.

Ранее в Мосгордуме призвали москвичей работать, чтобы избежать осенней депрессии.