В ФСБ связали спецслужбы Украины и ИГ

В ФСБ России проинформировали о задержании в Смоленской области члена террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ), сотрудничавшего со спецслужбами Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным ФСБ, задержанный действовал по заданию СБУ и «Правого сектора» (организация запрещена в России). Он планировал убийство одного из возглавляющих ополчение Донецкой народной республики (ДНР).

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«На территории Смоленской области задержан гражданин России Магомедов Меджид Габибулаевич, уроженец Дагестана», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что у задержанного изъяли предназначенный для бесшумной стрельбы пистолет, соответствующие боеприпасы, а также самодельное взрывное устройство.

Ранее руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ Сергей Беседа сказал, что в расследовании убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко примут участие российские спецслужбы.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России. Деятельность «Правого сектора» также запрещена в России как экстремистская.