Президент России Владимир Путин приехал на открытие концертного зала «Зарядье» в центре Москвы, передает РИА «Новости».

Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву, также приехавшему на церемонию, рассказали о ходе работы над концертным залом, после чего он посетили концерт.

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Ранее американский журнал Time включил московский парк «Зарядье» в список ста лучших мест в мире 2018 года, которые стоит посетить.

В рейтинге Time отмечается, что парк «Зарядье» — первый за 50 лет масштабный общественный парк, созданный в Москве. На территории парка располагается концертный зал, «ледяная пещера» и мост-бумеранг через Москву-реку. С момента его открытия в сентябре 2017 года парк посетили почти 10 миллионов человек, говорится в материале.