У берегов Крыма спасли моряков с попавшего в ЧП буксира

Помощник руководителя управления МЧС по Республике Крым Владимир Иванов, что моряков с потерпевшего бедствие малого буксира «Шквал» поднял сухогруз. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, моряков спасли в 11.17.

«Их жизни ничего не угрожает. Они находятся на борту», — сказал Иванов.

Реклама

Ранее сообщалось, что спасатели не могут поднять моряков с терпящего бедствие буксира в Черном море. Отмечалось, что им мешало сильное волнение при 4-5 балльном шторме.

Малый буксир «Шквал» попал в экстренную ситуацию утром в субботу, 8 сентября. В 07.25 экипаж покинул судно на спасательном плоту.