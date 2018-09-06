Число пострадавших от землетрясения на Хоккайдо превысило 100 человек

По данным полиции и пожарной охраны, в результате землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло на самом северном японском острове Хоккайдо, пострадали 110 человек, передает РИА «Новости».

В поселке Ацума произошел оползень, установить местонахождение 19 человек установить не удается. Один человек в городе Томакомай находится в критическом состоянии.

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На острове произошла крупномасштабная остановка электроэнергии. Без света остались почти 3 миллиона домов.

Ранее сообщалось, что после землетрясения на японском острове Хоккайдо произошло отключение внешнего питания на АЭС «Томари».

Уточняется, что в результате потери источников внешнего питания бассейны с отработанным ядерным топливом АЭС «Томари» на Хоккайдо перешли в режим охлаждения с помощью аварийной системы электроподачи.