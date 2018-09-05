Вышинского госпитализировали из зала суда

Руководителя портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского госпитализировали из зала херсонского городского суда. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что суд Херсона удовлетворил ходатайство защиты о назначении ему медицинского обследования из-за резкого ухудшения здоровья журналиста.

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«Ходатайство было подано в связи с резким ухудшением в последние дни состояния здоровья Кирилла, непонятным «лечением» в условиях СИЗО», — сказал адвокат обвиняемого Андрей Доманский.

Он подчеркнул, что ранее Вышинский переносил инфаркт, поэтому ему требуется медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что суд сократил срок содержания Вышинского под стражей. Отмечалось, что ему сократили срок содержания под стражей на пять дней.