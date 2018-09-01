Организатор покушения на Бабченко приговорен к 4,5 годам тюрьмы

Обвиняемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман приговорен к 4,5 годам лишения свободы. Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает ТСН.

Грицак сообщил, что суд 30 августа приговорил Германа к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отмечается, что приговор вступит в силу через месяц.

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По словам Грицака, обвиняемый пошел на сделку со следствием и полностью признал вину.

Ранее бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что «список жертв» из 47 человек, которых якобы хотели убить предполагаемые заказчики покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко, не мог быть составлен в России.