В ДНР возобновили движение через границу
Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владислав Бриг объявил о возобновлении въезда и выезда через пункты пропуска на границах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал депутата.
Власти ДНР перекрыли все границы, в том числе с Россией и самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР) на время спецоперации по обеспечению порядка.
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«Пограничные переходы в ДНР на выезд из республики разблокированы», — сказал Бриг.
Депутат подчеркнул, что перемещение через границу было возобновлено как для въезда, так и для выезда.
Ранее сообщалось, что в Донецке после гибели главы ДНР Александра Захарченко объявили план «Перехват».