В ДНР возобновили движение через границу

Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владислав Бриг объявил о возобновлении въезда и выезда через пункты пропуска на границах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал депутата.

Власти ДНР перекрыли все границы, в том числе с Россией и самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР) на время спецоперации по обеспечению порядка.

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«Пограничные переходы в ДНР на выезд из республики разблокированы», — сказал Бриг.

Депутат подчеркнул, что перемещение через границу было возобновлено как для въезда, так и для выезда.

Ранее сообщалось, что в Донецке после гибели главы ДНР Александра Захарченко объявили план «Перехват».