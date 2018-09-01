Онищенко предложил запретить продавать кофе в школах

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко посчитал, что запрет на продажу кофе на территории школ стал бы правильной мерой. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Онищенко сделал, когда его попросили прокомментировать инициативу южнокорейских властей — в Республике Корея вводят запрет на продажу кофеиносодержащих напитков на территории школ с 14 сентября.

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«Правильная мера, и я думаю, что мы вполне можем, опираясь на этот опыт, продолжить эту работу и в нашей стране», — сказал Онищенко.

Он отметил, что кофеин, «по сути», является наркотическим средством, которое вызывает привыкание. По словам Онищенко, дети не будут им интересоваться, если в школах запретят продавать продукты с никотином, включая кофе.

«Как только он [ребенок] увидел – все, надо попробовать», — заключил бывший главный санитарный врач.

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