В ДНР пообещали отомстить Киеву за смерть Захарченко

<img src="//img.gazeta.ru/files3/517/11709517/upload-dan-news.info-2018-04-07_09-06-44_769239-dsc_0372-768x510-pic905-895x505-18612.jpg">

Председатель народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что за гибелью главы ДНР Александра Захарченко стоит Украина. Об этом сообщает местное агентство ДАН.

Ранее сообщалось, что глава ДНР Захарченко погиб в результате взрыва в центре Донецка. Также в результате взрыва был ранен ранен министр доходов и сборов ДНР.

Реклама

По словам Пушилина, покушение на Захарченко является «очередной агрессией» со стороны Украины.

«Глава Донецкой Народной Республики погиб в результате взрыва, который произошел ориентировочно в 17.00. Донецк отомстит за это преступление», — сказал Пушилин.

Ранее в ДНР назвали терактом покушение на Захарченко.