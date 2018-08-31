Сотрудники СК закончили работу в ЦАР по делу о гибели журналистов из России

Временный поверенный в делах России в Центральноафриканской республике (ЦАР) Виктор Токмаков проинформировал, что представители СК завершили расследование гибели российских журналистов на месте происшествия. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Токмакова, накануне сотрудники СК вернулись в Москву. В ЦАР они провели дополнительные допросы свидетелей, получили информацию с оставшихся после происшествия телефона и ноутбука, а также познакомились с материалами следствия ЦАР.

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«…результаты их пребывания покажут, есть ли необходимость еще туда приезжать», — заметил Токмаков.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала безответственными заявления Михаила Ходорковского по ситуации с погибшими в ЦАР российскими журналистами Орханом Джемалем, Александром Расторгуевым и Кириллом Радченко.