Ходорковский отказался финансировать ЦУР после гибели журналистов в ЦАР

Михаил Ходорковский принял решение о прекращении финансирования Центра управления расследованиями (ЦУР) после гибели российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Заявление Ходорковского опубликовано на сайте МБХ Медиа.

В сообщении говорится, что главный редактор проекта Андрей Коняхин ушел в отставку.

Реклама

«Я пришел к выводу, что существенной ошибкой при подготовке поездки стал подбор человека на месте (фиксера)», — говорится в заявлении Ходорковского.

Он подчеркнул, что даже частичная ответственность ЦУР в ситуации с гибелью журналистов является слишком большой.

Комментируя ход расследования, Ходорковский отметил, что журналисты могли стать жертвами спланированной операции. По его словам, он объявил награду за информацию об инциденте.

«Итоги мы планируем получить до конца года», — заключил Ходорковский.

Ранее сообщалось, что в автомобиле убитых в ЦАР россиян нашли надписанную пачку сигарет.