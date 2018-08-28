Путин уволил 15 генералов

Президент России Владимир Путин освободил от должностей 15 генералов МВД, МЧС, ФСИН и Следственного комитета. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, от занимаемой должности были освобождены: начальник ГУ МЧС России по Томской области Михаил Бегун, замначальника ГУ МВД России по Саратовской области Андрей Бойко, начальник УФСИН по Коми Игорь Ванеев и начальник ГУ МЧС по Мурманской области Владимир Гусев.

Как отмечается, также со своих постов были сняты глава ГУМЧС по Сахалинской области Денис Ильинов, руководитель СУСК по Кемеровской области Сергей Калинкин и замначальника ГУМВД по Кемеровской области Игорь Коршунов.