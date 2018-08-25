Адвокат Бутиной попросил суд освободить ее из-под стражи

Адвокат задержанной в США россиянки Марии Бутиной Роберт Дрисколл попросил суд освободить ее из-под стражи, передает РИА «Новости» со ссылкой на документы суда.

«Ответчица Мария Бутина подала запрос об освобождении в ожидании судебного процесса в рамках надзорной программы PSA на условиях домашнего ареста с применением электронных средств контроля», — говорится в тексте документа.

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Дрисколл, в частности, называет преувеличенными и не имеющими под собой основания заявления властей США о том, что Бутина может покинуть страну. Также, по его словам, обвинение не смогло предоставить достаточное количество доказательств контактов Бутиной с представителями российских спецслужб.

Ранее сообщалось, что Бутина пожаловалась на воспаление ноги и недопуск православного священника.