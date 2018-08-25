В Улан-Удэ пилот по ошибке посадил самолет на ремонтируемую полосу

Самолет, который следовал из Москвы в Иркутск, из-за тумана не смог приземлиться в пункте назначения, а во время посадки на запасном аэродроме в Улан-Удэ перепутал взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета на транспорте.

В ведомстве отметили, что утром в Иркутске был сильный туман, что не позволило самолетам приземляться в городе.

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«По предварительным данным, при посадке пилот перепутал взлетно-посадочную полосу и посадил судно [на ремонтируемую полосу]», — сообщили в ведомстве.

Также в ведомстве рассказали, что в результате инцидента никто не пострадал: полоса была закрыта на ремонт, но находилась в рабочем состоянии.

В данный момент по факту инцидента начата доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет вернулся в аэропорт Уфы из-за возгорания двигателя.