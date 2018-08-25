В Одесской области подожгли виноградники французского винодела

Французский винодел Кристоф Лакарен в фейсбуке сообщил о поджоге своих виноградников в Одесской области.

«Вчера поздним вечером – криминальный поджог моих виноградников, уже 20 га сгорели», — написал Лакарен.

Винодел также обратился к президенту Украины Петру Порошенко, с которым обсуждал проблему рейдеров в июле.

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«Президент Порошенко! 4 июля в отеле Интерконтиненталь в Киеве после бизнес-форума я говорил с Вами о проблеме рейдеров земли ,которые хотят разрушить мои виноградники и мою официальную винодельческую компанию», — написал винодел.

По словам Лакарена, глава государства попросил у него визитную карточку и заверил в том, что проблема будет рассмотрена.

В ноябре 2016 года неизвестные уничтожили часть виноградников Лакарен с помощью бульдозеров.