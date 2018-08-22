Ставропольский судья ушел в отставку из-за видео с обнаженной девушкой

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Председателя Октябрьского райсуда Ставрополя Юрия Макарова отправили в отставку единогласным решением квалификационной коллегии судей после обнародования скандальной видеозаписи, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Ставропольского краевого суда.

Ранее в сети появилась видеозапись, на которой человек, похожий на судью Макарова, находится на автозаправке в компании обнаженной девушки и снимает на камеру телефона, как она делает покупки в магазине.

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По словам представителя суда, Макаров на заседании не присутствовал, поэтому никаких объяснений не последовало.

Ранее судья в беседе с журналистами рассказал, что на видео запечатлен другой человек. Однако, по информации СМИ, номера автомобиля, подъехавшего к заправке, совпадают с номерами машины Макарова.