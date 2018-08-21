Подозреваемый по делу Бабченко пойдет на сделку со следствием

Генеральный прокурор Украиный Юрий Луценко заявил, что подозреваемый в организации убийства журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман заявил о готовности заключить сделку со следствием, передает «112 Украина».

«Я консультировался со следователем и прокурором в этом деле. Да, действительно, Герман и его защита пошли на подготовку соглашения и работают в этом контексте с нашими работниками. Но суд еще не утвердил», — сказал Луценко.

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По его словам, Герман фактически подтверждает версию следствия, указывая на «представителя России».

Ранее бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что «список жертв» из 47 человек, которых якобы хотели убить предполагаемые заказчики покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко, не мог быть составлен в России.