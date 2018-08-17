В Москве в пятницу ожидается до +25°С

В столице в пятницу, 17 августа, ожидается до +25°С.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в течение дня в Москве будет составлять от +23 до +25°С.

Днем небольшая облачность, осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный, западный, 8 м/c.

Реклама

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что в среду, 15 августа, в Подмосковье выпало до 80% месячной нормы осадков. Отмечалось, что наибольшее количество осадков, около 60 мм, выпало в Можайске.

«Газета.Ru» подготовила фоторепортаж рекордного ливня, который прошел в столице 15 августа.