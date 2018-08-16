Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов. Об этом сообщается на сайте главы государства.
«Рамзан Кадыров награжден орденом Дружбы народов за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества между Беларусью и Чеченской Республикой», — говорится в сообщении.
Реклама
Как отмечается, соответствующий указ был подписан Лукашенко.
Ранее сообщалось, что Кадырова наградили медалью «за выдающиеся заслуги в развитии медицины».