У жителей Мурманской области накопились тяжелые металлы

Значительное превышение тяжелых металлов было обнаружено в ходе исследования в организмах жителей Мурманской области. Об этом говорится в докладе по итогам исследования Института экологии НИУ ВШЭ, пишет «Коммерсантъ».

В качестве пилотного региона была исследована Мурманская область. В результате было выявлено существенное увеличение концентрации металлов в воде во всем регионе. Также исследователи указывают на рост злокачественных образований у людей, которые живут рядом с заводами.

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Авторы связали это с выбросами местных промышленных предприятий, а также плохой системой очистки источников питьевой воды.

Отмечается, что лидерство удерживает город Апатиты, рядом с которым находится один из крупнейших загрязнителей окружающей среды, комбинат АО «Апатит». Как следует из результатов исследования, у жителей Апатитов выявлена самая высокая в области заболеваемость онкологией — 18 человек на 1 000 населения (по данным Росстата, совокупный показатель распространенности злокачественных образований в 2016 году составил в России 23 случая на 1 000 населения).

В 2016 году Минприроды представило доклад, согласно которому, в числе других крупных загрязнителей водных ресурсов Мурманской области были названы Ковдорский ГОК, Мурманская ТЭЦ, «Мурманводокнал» и «Апатитыводоканал».

А главные источники загрязнения воздуха — все тот же комбинат «Апатит», Мурманская ТЭЦ, а также Кольская ГМК.

Отмечается, что Кольская ГМК ведет работу по снижению выбросов. В прошлом году в Мончегорске выбросы снизились более чем на 20% до 37 тыс. тонн SO2, тогда как в начале 2000-х этот показатель составлял более 45 тыс. тн, а в 1998 году — 98 тыс. тн.

Какие меры по сокращению выбросов предпринимают другие загрязнители, в том числе ОАО «Апатиты», авторам исследования выяснить не удалось.