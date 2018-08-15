Сестра Сенцова рассказала об ответе на просьбу матери его помиловать

Осужденный в России за террористическую деятельность Олег Сенцов должен сам обратиться к Владимиру Путину с просьбой о помиловании, передает РИА «Новости» слова его сестры Натальи Каплан.

По ее словам, об этом говорится в ответе Управления по обеспечению конституционных прав граждан при администрации президента, адресованном матери заключенного Людмиле Сенцовой.

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Уточняется, что просьбу Сенцовой направили временно исполняющему обязанности губернатора Ямало-Ненецкого округа для предварительного рассмотрения.

Также разъясняется, что после того, как осужденный напишет ходатайство о помиловании, его должны направить в комиссию по вопросам помилования. Окончательное решение принимает президент России.

Ранее ФСИН назвала сумму ежедневных трат на голодающего Сенцова.