В заповеднике над Ялтой локализовали крупный пожар

Помощник руководителя крымского управления МЧС России Владимир Иванов сообщил о локализации пожара в горнолесном заповеднике над Ялтой, который начался 11 августа в 19.00 мск, передает РИА «Новости».

«Пожар локализован, примерная площадь составляет 26 гектаров. Идет проливка территории. Вертолеты будут работать до 19.00, ночью будет проводиться окарауливание. Тушение пожара будет продолжено», — сообщил Иванов.

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Пожар, площадь которого изначально составляла 1,5 гектара, возник в заповеднике под Ялтой накануне.

Ранее сообщалось, что для борьбы с пожаром в Ялту вылетел самолет-амфибия Бе-200.