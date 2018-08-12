В Москве в воскресенье ожидается до +30°С

В Москве в воскресенье, 12 августа, ожидается до +30°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха в столице составит от +28 до +30°С.

Днем переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/c.

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С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее в МЧС предупредили москвичей о жаре в выходные.

Также ранее сообщалось, что в Москве зафиксировали рекорд атмосферного давления. В пятницу, 10 августа, на станции ВДНХ было зафиксировано давление в 1009,9 гектопаскаля (757,49 мм рт. ст.).