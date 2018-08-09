Госдеп: ФБР допустит консулов к подозреваемым в мошенничестве россиянам

ФБР организует встречи российских консулов с семью россиянами, которые подозреваются в отмывании денег и сейчас находятся в американских тюрьмах. Об этом «Газете.Ru» заявила представитель Госдепартамента США Ванесса Экер.

«Штаб-квартира ФБР работает совместно с российской дипмиссией в Вашингтоне, чтобы договориться о посещениях консулами задержанных россиян, которые содержатся в федеральных тюрьмах», — сообщила она.

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В Госдепартаменте «Газете.Ru» подтвердили, что в мошенническую схему были вовлечены семь россиян: четыре резидента Лос-Анджелеса — Кирилл Дедусев (29 лет), Алексей Ливадный (39 лет), Станислав Лисицкий (30 лет) и Николай Тупикин (32 года), один россиянин с регистрацией в Бруклине — Игорь Стасовский (58 лет), и двое с пропиской в Москве — Михаил Морозов (29 лет) и Александр Стариков (34 года).

Согласно сообщению прокурора Южного округа Нью-Йорка Джеффри Бермана (есть в распоряжении «Газеты.Ru»), россияне подозреваются в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.

Так, обвиняемые публиковали в сети поддельные объявления о продаже дорогих товаров — чаще всего автомобилей. Затем они получали деньги от заказчиков и выводили их из банков с помощью подставных фирм. Министерство юстиции СЩА оценило ущерб в более чем $4,5 млн.

Ранее сообщалось, что ФБР задержало еще несколько россиян.