Участки Каховской линии метро будут закрываться

Участки Каховской линии Московского метрополитена будут закрывать на определенные периоды в ходе работ по ее интеграции в Большую кольцевую линию (БКЛ) подземки, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на руководителя столичного департамента строительства Андрея Бочкарева.

«Представление о том, как Каховская ветка будет интегрирована в БКЛ, у нас уже есть, мы сейчас ведем проектирование. Для проведения работ отдельные участки в определенные периоды времени будут закрываться. Это будут не «окна», а закрытия на неделю и более. Когда это будет происходить, мы скажем позднее. Вести такую масштабную работу без закрытия движения это долго, трудно, и просто небезопасно», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в Москве на выходные закроют участок Филевской линии метро.