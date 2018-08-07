Психически больной мужчина атаковал консульство России на Кипре

В Лимасоле психически больной мужчина совершил попытку въехать на автомобиле в закрытые ворота российского консульства, передает Cyprus news agency.

Сообщается, что инцидент произошел около полудня. Мужчина в возрасте 45 лет протаранил автомобилем вход в консульство, после чего попытался войти и разбил стекло на входе и начал громко кричать.

Сотрудники местных правоохранительных органов незамедлительно отреагировали на происходящее и арестовала мужчину. Было установлено, что арестованный испытывает психологические проблемы и ранее проходил лечение в психиатрической клинике. Его перевели в городскую больницу для прохождения осмотра у психиатра, с целью определения его психического состояния.