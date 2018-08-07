Убитого в ЦАР оператора Кирилла Радченко похоронили в Москве

На Булатниковском кладбище похоронили убитого в Центральноафриканской республике оператора Кирилла Радченко, передает агентство городских новостей «Москва».

Десятки людей с белыми и красными розами и гвоздиками пришли проститься с Радченко. С прощальным словом выступили коллеги и близкие.

Реклама

Радченко освещал события в Сирии, принимал участие в создании сериала «Район тьмы».

О том, что в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, стало известно 31 июля. По факту убийства журналистов СК возбудил уголовное дело.

7 августа в Москве также простятся с Орханом Джемалем и Александром Расторгуевым.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что доставка тел российских журналистов, убитых в Центральноафриканской Республике, в Россию осуществлялась на деньги спонсоров.