Трамп предложил способ борьбы с лесными пожарами в Калифорнии

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что для тушения сильных лесных пожаров в американском штате Калифорния можно использовать воду впадающих в Тихий океан рек.

По его словам, данную воду можно «прекрасно» использовать для сельского хозяйства.

Реклама

Он также предложил губернатору штата Джерри Брауну воспользоваться этим способом для решения проблем с пожарами.

Трамп подчеркнул, что правительство «быстро утвердит» это решение.

Ранее сообщалось, что Трамп объявил лесные пожары в штате Калифорния серьезным стихийным бедствием.

Как отмечалось, в результате лесных пожаров в Калифорнии погибли семь человек.