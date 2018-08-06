Трамп предложил способ борьбы с лесными пожарами в Калифорнии
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что для тушения сильных лесных пожаров в американском штате Калифорния можно использовать воду впадающих в Тихий океан рек.
По его словам, данную воду можно «прекрасно» использовать для сельского хозяйства.
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Он также предложил губернатору штата Джерри Брауну воспользоваться этим способом для решения проблем с пожарами.
Трамп подчеркнул, что правительство «быстро утвердит» это решение.
Ранее сообщалось, что Трамп объявил лесные пожары в штате Калифорния серьезным стихийным бедствием.
Как отмечалось, в результате лесных пожаров в Калифорнии погибли семь человек.