Погибшего в ЦАР Александра Расторгуева похоронят 7 августа

Прощание с убитым в Центральноафриканской республике режиссером-документалистом Александром Расторгуевым состоится 7 августа на Троекуровском кладбище, передает РИА «Новости».

«Отпевание начнется в 13.00 в храме Космы и Дамиана. Прощание пройдет в 16.30 в большом ритуальном зале Троекуровского кладбища», — говорится в сообщении.

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В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были журналистские удостоверения различных СМИ.

Ранее сообщалось, что тела российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, которых неизвестные убили в ЦАР, направлены на экспертизу, чтобы установить причины гибели.