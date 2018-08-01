«Ъ»: суд арестовал боровшихся с коррупцией во ФСИН офицеров ФСБ

Московский гарнизонный военный суд арестовал двух офицеров ФСБ по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

По данным газеты, арестованы майор Сергей Никитюк и капитан Константин Струков, после рапортов которых ранее было инициировано расследование во ФСИН. Оно привело к аресту бывшего заместителя главы ФСИН Олега Коршунова.

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Отмечается, что оба офицера арестованы военным судом по ходатайству управления Следственного комитета (СК). Следствие считает, что они причастны к незаконной сделке по отчуждению половины активов предприятия, которое владело строительным рынком на юго-востоке Москвы.

Ранее сообщалось, что суд арестовал экс-главу управления СК Москвы Александра Дрыманова.