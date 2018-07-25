Госдума приняла закон о родном языке в школе

Государственная Дума России в окончательной редакции приняла поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации», касающиеся изучения родных языков, а также образования на родном языке. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.

Поправками в законе устанавливается право получать образование «на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик, родных языков из числа языков народов России, в том числе русского языка как родного языка».

Реклама

Согласно закону, родители смогут добровольно выбирать язык, который их ребенок будет изучать в школе, а также родной язык в качестве языка обучения, если в образовательном учреждении существует такая возможность.

«Дети не будут обязаны изучать в качестве родного тот язык, который для них не является родным», — заявил Никонов.

При этом председатель Комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов отметил, что государственные языки субъектов не станут факультативными, однако семья школьника может отказаться от изучения государственного языка.

Ранее сообщалось, что Госдума добавит русский язык к родным.