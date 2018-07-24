В Москве во вторник ожидается до +24°С

В Москве во вторник, 24 июля, ожидается до +24°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +22 до +24°С.

Днем ожидается облачная погода, местами пройдет кратковременный дождь. Ветер восточный, 7-12 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее в Министерстве чрезвычайных ситуаций (МЧС) предупредили жителей Москвы об усилении ветра, дождях и грозах. В МЧС посоветовали автомобилистам в случае грозы припарковать автомобили, так как вспышки молнии могут ослепить водителя. Пешеходам порекомендовали избегать рекламных щитов, деревьев и других шатких конструкций. Также в МЧС напомнили, что при грозе небезопасно находиться у водоемов.