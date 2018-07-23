В Москве в понедельник ожидается до +25°С
В Москве в понедельник, 23 июля, ожидается до +25°С.
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +23 до +25°С.
Днем облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер восточный, 5-10 м/c.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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Ранее синоптики рассказали, когда в Москву вернется жара. По словам руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, погода изменится к среде, 25 июля.
Также ранее сообщалось, что в московском регионе было продлено действие желтого, повышенного уровня погодной опасности.