В Москве в понедельник ожидается до +25°С

В Москве в понедельник, 23 июля, ожидается до +25°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +23 до +25°С.

Днем облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер восточный, 5-10 м/c.



С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Реклама

Ранее синоптики рассказали, когда в Москву вернется жара. По словам руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, погода изменится к среде, 25 июля.

Также ранее сообщалось, что в московском регионе было продлено действие желтого, повышенного уровня погодной опасности.