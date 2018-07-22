Во ФСИН заявили о необходимости пересмотра сроков для 100 тысяч заключенных

В связи с законом, приравнявшим день нахождения в следственном изоляторе с 1,5 днями в колонии и двумя днями в колонии-поселении, необходимо пересчитать сроки для ста тысяч человек, заявил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко в интервью «Московском Комсомольцу».

«Сейчас в учреждениях УИС отбывают наказание 487,7 тыс. человек, из них подпадают под действие закона около 100 тыс. Получается, что каждый пятый», — сказал Максименко, отвечая на вопрос о числе заключенных, которых коснется новый закон.

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Он также указал на то, что у большинства тех, кто попадает под действие закона, будет сокращен срок наказания, в то время как непосредственно освобождению подлежат около 14 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает приравнивание одного дня в следственном изоляторе к полутора дням пребывания в колонии.