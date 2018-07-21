Sky News: следы «Новичка» ищут в туалетах «Садов королевы Елизаветы»

Сотрудники правоохранительных органов, одетые в костюмы химической защиты занимаются поисками следов нервно-паралитического вещества «Новичок» в общественных туалетах, которые установлены в парке «Сады королевы Елизаветы» в Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергея Скрипаль и его дочь Юлия, передает Sky News.

Сообщается, что территория поисков была оцеплена. По данным журналистов, полиция предполагает, что отравившиеся «Новичком» Чарли Роули и Дон Стерджесс посещали эти места перед тем, как им стало плохо.

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Работы по поиску «Новичка» в «Садах королевы Елизаветы» начались 20 июля и продолжились в субботу.

Ранее сообщалось, что брат отравленного «Новичком» мужчины удивился его выписке.