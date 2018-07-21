В Крыму заявили, что моряки «Норда» «остаются в заложниках» на Украине

Постоянный представитель республики Крым при президенте России Георгий Мурадов заявил, что моряки судна «Норд» продолжают находиться «в заложниках» на территории Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Моряки российского сейнера «Норд» по-прежнему остаются в заложниках. Они находятся на территории Украины. Украинские власти лицемерно заявляют, что они не против выезда украинских граждан — моряков этого сейнера», — сказал Мурадов.

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При этом он подчеркнул, что моряки «Норда» являются гражданами России, а не Украины и «не предадут» российское гражданство, чтобы покинуть территорию страны.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой обсудить с его украинским коллегой Петром Порошенко освобождение моряков российского судна «Норд».