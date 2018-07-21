Полиция Кении расследует убийство гражданина России
Правоохранительные органы Кении расследуют обстоятельства гибели гражданина России, который был убит при попытке ограбления. Об этом сообщает местная радиостанция Capital FM.
В полиции отметили, что погибший россиянин являлся сотрудником Volvo Motors. На него было совершено вооруженное нападение, когда он направлялся из пригорода Ати-Ривер в центр Найроби. Отмечается, что россиянин оказал сопротивление нападавшим, после чего они открыли по нему огонь.
По данным полиции, мужчина получил огнестрельное ранение, позже он скончался в больнице. Преступникам удалось покинуть место происшествия.
Радиостанция добавила, что нападавшие планировали совершить ограбление.
В данный момент полиция ведет поиск подозреваемых.
Ранее сообщалось, что суд Ирака приговорил убившего российского дипломата террориста к смертной казни.