Полиция Кении расследует убийство гражданина России

Правоохранительные органы Кении расследуют обстоятельства гибели гражданина России, который был убит при попытке ограбления. Об этом сообщает местная радиостанция Capital FM.

В полиции отметили, что погибший россиянин являлся сотрудником Volvo Motors. На него было совершено вооруженное нападение, когда он направлялся из пригорода Ати-Ривер в центр Найроби. Отмечается, что россиянин оказал сопротивление нападавшим, после чего они открыли по нему огонь.

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По данным полиции, мужчина получил огнестрельное ранение, позже он скончался в больнице. Преступникам удалось покинуть место происшествия.

Радиостанция добавила, что нападавшие планировали совершить ограбление.

В данный момент полиция ведет поиск подозреваемых.

Ранее сообщалось, что суд Ирака приговорил убившего российского дипломата террориста к смертной казни.