В Москве в субботу ожидается до +27°С

В Москве в субботу, 21 июля, ожидается до +27°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +25 до +27°С.

Днем облачно, дождь, местами гроза. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/c, при грозе порывы до 12-17 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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Ранее сообщалось, что москвичей предупредили о граде и грозе.

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Москве ожидается сильный дождь с грозой и градом.